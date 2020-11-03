كلينتون و زوجته هيلاري يصوتون لصالح المرشح جو بايدن

صوت الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون وزوجته هيلاري كلينتون لصالح المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن ونائبته المرشحة كمالا هاريس.

ونشر كلينتون اليوم الثلاثاء، صورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تجمعه وزوجته المرشحة الرئاسية السابقة هيلاري، وعلق عليها "صوتت أنا وهيلاري بفخر للتو لصالح جو بايدن وكمالا هاريس. سيعملان سويا دون كلل لرأب انقساماتنا وبناء مستقبل أفضل لنا جميعا".

و افادت شبكة "أي بي سي" الامريكية أن بيل كلينتون دعا جميع من لم يشاركوا في العملية الانتخابية حتى الآن إلى الإدلاء بأصواتهم.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين الرئيس دونالد ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبين منافسه الديمقراطي جو بايدن الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق، باراك أوباما، لمدة ثماني سنوات.

وحتى الآن شارك أكثر من 100مليون أمريكي في التصويت الإلكتروني عبر البريد للتسهيل على من لا يستطيعون الذهاب إلى اللجان الانتخابية بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس (كورونا) المستجد.