رابط فحص أسماء المستفيدين من معاش تكافل وكرامة 2020 يزداد البحث عنه على محركات البحث، نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون خاصةً مع انتشار فيروس كورونا المستجد الذى اجتاح العالم أجمع.

ويهتم شريحة كبيرة في رابط فحص أسماء المستفيدين من معاش تكافل وكرامة 2020 ، خاصةً وأن نحو 3.6 مليون أسرة معاشات تكافل وكرامة. وفق برنامج الدعم النقدي للمستفيدين بالوزارة.

واتخذت العديد من المؤسسات الشكل الإلكتروني عن طريق الانترنت للعديد من الخدمات التي تقدمها او الاستعلام عن أي خدمه ايضا من خلال زياره الانترنت وذلك دون الحاجه الى الذهاب الى المؤسسة ويعتبر الدعم المقدم من الدول من خلال المعاش الخاص بتكافل وكرامه يقدر للعديد من البشر لما يقرب من 3.6 مليون اسره لها الحق في صرف المعاش.

كيفية الاستعلام عن تكافل وكرامة 2020

قم بزيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

أدخل اسمك ورمز الدولة.

حدد كلمة “استعلام عن تظلم”.

أدخل العنوان ورقم بطاقة التكافل والكرامة.

نوع البطاقة إسلامية أو كرامة.

نوع البطاقة صالحة أو ملغاة.

أدخل قيمة المعاش المستحق.

رابط فحص أسماء المستفيدين من معاش تكافل وكرامة 2020

كما أتاحت الحكومة المصرية من خلال الموقع امكانيه تقديم الشكاوى الخاصة بالمستفيدين وذلك في الاول يجب ان يكون على الموقع الخاص بالتضامن الاجتماعي وادخال البيانات الخاصة به ومن خلال الخطوات المتتالية يختار تقديم شكوى وبذلك يقوم بشرح شكواه ويتم الرد عليه .

رابط فحص أسماء المستفيدين من معاش تكافل وكرامة 2020