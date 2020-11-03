هل تستطيع تركها.. مشروبات تغنيك عن شرب القهوة..!

يبدو أن فنجان القهوة في الصباح الباكر أو في أي وقت من النهار، بات نوع من الإدمان والأمر الذي لابد منه في حياة الكثيرين، إلا أن دراسات طبية عديدة تشير إلى ضرورة التقليل من القهوة.

وأكدت دراسات معمقة أهمية الإقلال من القهوة والاستعانة ببدائل القهوة الطبيعية، وهي مشروبات صحية تغني عن تناول القهوة وتساعد على التركيز والحفاظ على صحتك.

وبلا شك أن الكافيين الذي يوجد بالقهوة له أضرار صحية كثيرة وفق ما أثبت العلماء، ولهذا يجب التوقف عن تناول القهوة والبحث عن بدائل تساعدك على الاستغناء عنها أو التقليل منها.

وهناك عدة بدائل القهوة الطبيعية الشاي الأخضر والزنجبيل وغيرهما من المشروبات الطبيعية التي تساعدك على التقليل من تناول القهوة، وفيما يلي أهم بدائل القهوة الطبيعية.

بدائل القهوة الطبيعية:

1. مشروب الزنجبيل

يمكنك تناول مشروب الزنجبيل الدافئ كبديل للقهوة، فهو ذو فوائد متعددة للصحة، ومنها أنه يساعد على التخلص من الأرق وتعزيز مناعة الجسم، فضلا على أنه يقوي الذاكرة ويطرد السموم من الجسم ويعالج أمراض الجهاز التنفسي.

فوائد شرب القهوة

2. الشاي الأخضر

وفق الدراسات المختلفة التي أجريت على الشاي الأخضر فإنه من المشروبات المهمة التي تحافظ على الصحة، ويحتوي على نسبة قليلة من الكافيين.

أضرار الإفراط بالقهوة على الصحة

ويعتبر الشاي الأخضر من بدائل القهوة الطبيعية التي لها العديد من الفوائد الصحية، حيث يساعد في الحفاظ على الوزن والتقليل من نسبة الكوليسترول بالدم والحفاظ على صحة القلب، ويساعد على التخلص من اضطرابات النوم.

3. مشروب الحليب الذهبي

من المشروبات الصحية التي تحتوي على الحليب والعديد من الأعشاب المميزة، حيث يحتوي على الزنجبيل والكركم والقرفة والفلفل الأسود والهيل مما يجعله مفيد صحيا.

وهذا لأنه يساعد على التخلص من الالتهابات والمساعدة على النوم بشكل أفضل والتخلص من الأرق.

كما أنه يساعد على الاسترخاء والتخلص من التوتر والقلق، ولهذا فإنه من بدائل القهوة الطبيعية المفيدة.

4. مشروب النعناع

أشار موقع "health line" إلى أن النعناع من البدائل القوية للقهوة، حيث أنه يساعد على تنشيط الجسم ومفيد لزيادة التركيز، فضلا على أنه مهم للجهاز الهضمي والتخلص من الصداع النصفي وحماية الجسم من العدوى البكتيرية.

القهوة مذاق يعشقه الكثيرون

5. قهوة الهندباء

الهندباء من الأعشاب التي لها الكثير من الفوائد وعند طحنها واستخدامها كنوع من المشروب يتشابه مذاقها إلى حد كبير مع مذاق القهوة.

وتحتوي الهندباء على الألياف القابلة للذوبان عند الهضم، مما يساعد على حماية الأمعاء ويمكنك استبدال القهوة بتناول الهندباء الصحية.

6. مشروب المرمرية

يمكنك تناول مشروب المرمرية بدلا من القهوة، والمرمرية تساعد على التخلص من الصداع الناتج عن توقفك عن تناول الكافيين، فضلا عن أنها تحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الجسم من الالتهابات والوقاية من الإصابة بالأمراض السرطانية المختلفة.