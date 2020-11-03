ريال مدريد ينهي الشوط الأول امام انتر ميلان متفوقًا بهدفين

أنهى ريال مدريد الشوط الأول من مباراته أمام انتر ميلان في قمة الجولة الثالة من مباريات دوري ابطال اوروبا متفوقًا بهدفين لهدف.

أحرز هدفا ريال مدريد في مباراته امام الأنتر في دوري أبطال أوروبا النجم الفرنسي كريم بن زيما عند الدقيقة 25، ثم اضاف زميله الإسباني قلب دفاع ريال مدريد سيرخيو راموس الهدف الثاني عند الدقيقة 33.

وبعد دقيقتين من هدف الريال الثاني قلص النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز النتيجة لصالح فريقه بهدفه عند الدقيقة 35، لينتهي الشوط الأول من قمة دوري ابطال الاوروبا بهدفين لهدف.

ويذكر أن ريال مدريد يستضيف على ملعبه " ألفريدو دي ستيفانو"، إنتر ميلان، في قمة الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.