"الموت لأمريكا".. هكذا استقبل الإيرانيون الانتخابات الأمريكية

"الموت لأمريكا" .. هو الوسم الذي أطلقه نشطاء إيرانيون اليوم الثلاثاء 3/11/2020، لاستقبال الانتخابات الأمريكية التي فتحت صناديق الاقتراع فيها اليوم في منافسة قوية بين الجمهوريين والديمقراطيين.

ووسم #مرگ‌برآمریکا الذي يعني "الموت لأميركا"، انتشر بشكل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي والذي جاء بمناسبة "اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي".

وتصدر الوسم مواقع التواصل بعد تفاعل الناشطين مع الوسم، ونشروا تغريدات نددوا فيها بالسياسات الأميركية تجاه بلادهم، بالإضافة لمشاركتهم صور تتعلق بالمناسبة.

وتعود جذور اليوم الوطني الإيراني لمقارعة الاستكبار، إلى 4 تشرين الثاني/نوفمبر من العام 1979، حين سيطر الطلبة الجامعيون الإيرانيون على السفارة الأميركية احتجاجاً على "مؤامرات أميركا" العديدة ضد الثورة.

ويحيي الشعب الإيراني كل عام هذا اليوم، عبر إقامة المسيرات المليونية في كل أنحاء البلاد، معلناً رسالة الثورة، أي " الإستقلال والحرية والجمهورية الإسلامية"، إلا أنه في هذا العام، وبسبب انتشار وباء كورونا، انطلقت المراسم هذا العام عبر الفضاء الافتراضي.

وتمارس الولايات المتحدة الأميركية سياسة الضغوط القصوى على طهران، وفرضت حزم من العقوبات الاقتصادية على كيانات وشخصيات إيرانية على دفعات متعددة منذ انسحاب واشنطن الأحادي من الاتفاق النووي.