بث مباشر: مباراة ريال مدريد وإنتر ميلان ضمن دوري أبطال أوروبا أكثر ما يبحث عنه المشاهدون الليلة والتي تقام على ملعب الفريدو دي ستيفانو، وذلك لحساب منافسات الجولة الثالثة من المجموعة

وتقدم وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، للمتابعين مشاهدة مباراة ريال مدريد وإنتر ميلان بث مباشر، التي ستذاع على الهواء حصرياً عبر شاشة قناة بي إن سبورت HD1 بأداء صوتي للمعلق رؤوف خليف.

وتلقى ريال مدريد أخبار سارة قبل موقعة اليوم، حول الثنائي المصاب لوكاس فاسكيز ومارتن أوديجارد، بأنهم شاركوا في تدريبات الفريق الجماعية، وأصبح الثنائي جاهزًا للمشاركة في اليوم، بالإضافة إلى جاهزية وعودة نجم الفريق إدين هازارد الذي من المتوقع أن يعتمد عليه في هذه المواجهة ويشكل قوة ضاربه في خط الهجوم مع أسينسيو وكريم بنزيما.

في المقابل، خاض إنتر ميلان أول جولتين من دور المجموعات، واللقاءين انتهيا بالتعادل الإيجابي في لقاء بوروسيا مونشنغلادباخ بهدفين لكل منهما، وتعادل سلبي أمام شاختار دونيتسك.

الفريق الإيطالي بقيادة المدرب أنطوني كونتي يعلم صعوبة المواجهة وهدف الخصم هو الفوز، ولكن الإنتر أيضًا سيدخل بكامل أوراقه في لقاء اليوم من أجل المضي قدمًا في البطولة، وسيلعب النيراتزوري بشخصيته الخاصة، متمنيًا بأن ينجح بالعودة لسكة الانتصارات من بوابة الريال وحصد النقاط الكاملة ومداواة جراحهم.

بث مباشر: مباراة ريال مدريد وإنتر ميلان دوري أبطال أوروبا