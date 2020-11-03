ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. سوا
  3. عرض الخبر

فتوى شرعية في السعودية تحرم تسمية البنات "ملاك"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:06 - 03 نوفمبر 2020
ملاك ملاك
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

نشرت وزارة الداخلية للأحوال المدنية في السعودية قائمة الضوابط التي تم إقرارها لتسجيل أسماء الأشخاص في البلاد من ضمنها منع اختيار اسم "ملاك" للمواليد الجدد استنادًا الى فتوى شرعية تحرم التسمية به.

وأوردت الأحوال المدنية خمسة ضوابط لتسجيل الاسم الأول، وهي :

– يجوز تسجيل الاسم معرفا بـ(ال) في الأسماء المتعارف عليها عند العرب قديمًا والدارجة في المجتمع مثل (البراء، العنود، الجوهرة، الوليد…).

– يسجل الاسم مجردًا من الألقاب، إذ لا تتم كتابة (السيد… ).

– لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم، مثل: (المعروف بكذا… ).

– لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة، مثل (محمد صالح، محمد مصطفى).

– يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية، مثل: (عبدالرسول).

كما أفادت الأحوال المدنية بأنه يمنع تسجيل اسم “ملاك” وذلك لصدور فتوى تحرم التسمية به.

الأكثر مشاهدة

متعلقات