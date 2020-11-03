فتوى شرعية في السعودية تحرم تسمية البنات "ملاك"

نشرت وزارة الداخلية للأحوال المدنية في السعودية قائمة الضوابط التي تم إقرارها لتسجيل أسماء الأشخاص في البلاد من ضمنها منع اختيار اسم "ملاك" للمواليد الجدد استنادًا الى فتوى شرعية تحرم التسمية به.

وأوردت الأحوال المدنية خمسة ضوابط لتسجيل الاسم الأول، وهي :

– يجوز تسجيل الاسم معرفا بـ(ال) في الأسماء المتعارف عليها عند العرب قديمًا والدارجة في المجتمع مثل (البراء، العنود، الجوهرة، الوليد…).

– يسجل الاسم مجردًا من الألقاب، إذ لا تتم كتابة (السيد… ).

– لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم، مثل: (المعروف بكذا… ).

– لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة، مثل (محمد صالح، محمد مصطفى).

– يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية، مثل: (عبدالرسول).

كما أفادت الأحوال المدنية بأنه يمنع تسجيل اسم “ملاك” وذلك لصدور فتوى تحرم التسمية به.