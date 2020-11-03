نجم خدمات رفح في طريقه إلى الإحتراف في مصر

أعرب نادي سموحة المصري، عن نيته التعاقد مع نجم نادي خدمات رفح بدر موسى، الذي يغادر يوم غدٍا الأربعاء ليلتحق رسميًا بتدريبات الفريق السكندري.

بدوره وجه رئيس نادي سموحة المهندس محمد عامر، رسالة رسمية إلى سفارة مصر في فلسطين لإستخراج التأشيرة الخاصة باللاعب، ليتوجه إلى الإسكندرية ويلتحق بتدريبات الفريق.

واكد الفريق المصري أنه ينوي التعاقد من اللاعب موسى، بعد نجاحه في اجتياز الإختبارات الطبية والبدنية.

ويذكر أن بدر موسى الذي يلعب في مركز رأس الحربة، برز بشكل لافت مع فريقه خدمات رفح الفلسطيني، وتُوج معه بلقب الدوري في آخر موسمين.

ومن الجدير ذكره أن الاتحاد المصري لكرة القدم، يتعامل مع اللاعب الفلسطيني على أنه لاعب محلي إسوة باللاعب المصري.