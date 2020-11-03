الجهاد وحماس تحذران الاحتلال من الاهمال في علاج الأسرى المصابين بكرونا

حذرت حركتا الجهاد الإسلامي في فلسطين والمقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الثلاثاء 3/11/2020، الاحتلال "الإسرائيلي" من الإهمال في تقديم العلاج للأسرى المصابين بفيروس كورونا.

وطالبت الحركتان في بيانين منفصلين، المنظمات الدولية والحقوقية بالقيام بكامل مسؤولياتها دون أي تقاعس لحماية الأسرى و متابعة تنفيذ سلطات الاحتلال لكامل البروتوكولات الصحية الخاصة بالوقاية من هذه الجائحة ومعالجة الأسرى المصابين.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أعلنت إصابة مايقارب من 81 أسيراً بفايروس كورونا (كوافيد-19) في صفوف أسرى سجن جلبوع جميعهم في قسم 3.

من جهتها، حذرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين من خطورة الأوضاع الصحية داخل سجون الاحتلال بعد تأكيد إصابة عدد كبير من الأسرى بفيروس كورونا.

وأكدت الحركة أنها تتابع باهتمام وقلق بالغين كل ما يرد من داخل السجون حول تفشي هذا الوباء بين الأسرى الأبطال نتيجة الإهمال المتعمد والتقصير من قبل سلطات الاحتلال في إجراءات الوقاية من الفيروس الذي أصاب عددا من الأسرى.

كما حملت حركة الجهاد الإسلامي، الاحتلال كامل المسؤولية عن سلامة جميع الأسرى وخاصة الأسرى المصابين بفايروس كورونا.

وطالبت، ونطالب المنظمات الدولية والحقوقية بالقيام بكامل مسؤولياتها دون أي تقاعس لحماية الأسرى و متابعة تنفيذ سلطات الاحتلال لكامل البروتوكولات الصحية الخاصة بالوقاية من هذه الجائحة ومعالجة الأسرى المصابين.

وقالت الحركة:"إننا لن نتهاون إزاء أي خطر يتهدد حياة أسرانا الأبطال. وسيبقى العمل من أجل الدفاع عنهم وتأمين حريتهم على رأس أولوياتنا الوطنية."

فيما أكدت حركة حماس، أنها تتابع بقلق بالغ إصابة العشرات من الأسرى الفلسطينيين الأبطال في سجون العدو الصهيوني بفيروس كورونا، ما ينذر بخطر كبير على صحتهم، ويفاقم من معاناتهم داخل سجون الاحتلال.

وحذرت حكومة الاحتلال وقادته من هذا الإهمال المتعمد بحق أسرانا الأبطال، ونحملهم كامل المسؤولية عما قد تؤول إليه الأوضاع الصحية في السجون والمعتقلات. كما يتحمل المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية كافة المسؤولية ذاتها.

وقالت حركة حماس:"ما لم يبادر الجميع إلى تدارك الأوضاع وتوفير ما يلزم للأسرى من رعاية طبية وصحية وإنسانية فإن العواقب ستكون وخيمة على مختلف المستويات. "

وأضافت: عهدنا للأسرى عهد الرجال، ولا تراجع مهما كانت التضحيات حتى ينعم أسرانا بالحرية قريباً إن شاء الله تعالى."