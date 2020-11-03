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وقفة تضامنية مع الاسير الاخرس في سيلة الظهر جنوب جنين

  • فلسطين اليوم - جنين
  • 20:55 - 03 نوفمبر 2020
وقفة دعم للاسير الاخرس وقفة دعم للاسير الاخرس
تقارير
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 نظمت فصائل العمل الوطني والإسلامي في جنين، مساء اليوم الثلاثاء، وقفة دعم وإسناد للأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس، أمام منزله في بلدة سيلة الظهر جنوب جنين.

وألقيت، خلال الوقفة، عدة كلمات استعرضت معاناة أبناء شعبنا جراء الاحتلال الإسرائيلي، وأن إعلان بلفور هو أساس هذه المعاناة.

 وأشاد المتحدثون بصمود شعبنا أمام كل المخططات والمشاريع التصفوية الهادفة للنيل من المشروع الوطني، والقضية الفلسطينية، وحيوا صمود الأسير الأخرس، ونددوا بمواصلة اعتقاله، محملين الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته وحياة كافة الأسرى.

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