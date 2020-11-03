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أرقام مبشرة لجمهور الريال أمام انتر ميلان والأندية الإيطالية

  • فلسطين اليوم - متابعة
  • 20:47 - 03 نوفمبر 2020
ريال مدريد ريال مدريد
تقارير
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يستضيف ريال مدريد على ملعبه " ألفريدو دي ستيفانو"، نظيره الإيطاني إنتر ميلان، في قمة الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

الريال الذي يمر بأوقات صعبة في دوري ابطال اوروبا هذا الموسم يتذيل ترتيب المجنوعة الثالثة بنقطة وحيدة بعد خسارته أمام شاختار دونستيك الأوكراني، وتعادله الصعب أمام بوروسيا مونشنجلادباخ.

ويتواجد ريال مدريد في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم برفقة إنترميلان، وشاختار، و بوروسيا مونشنجلادباخ.

اما عن تاريخ المواجاهت بين ريال مدريد والأندرية الإيطالية في دوري ابطال اوروبا، فقد واجه الميرنغي ستة أندرية إيطالية 46 مرة، فاز في 22 مباراة، وتعادل في سبعة، وخسر 13.

وقد اصطدم ريال مدريد بإنترميلان في مباريات دوري ابطال اوروبا على مدار التاريخ، مرتين وايضا في دور المجموعات بموسم 1998/1999.

ونجح ريال مدريد في الفوز بمباراة الدور الأول بهدفين نظيفين، وخسر في اللقاء الآخر بإيطاليا بثلاثة أهداف مقابل هدف، والآن سيعود المرينجي لمواجهة النيراتزوري من جديد بعد 22 عاماً.

 

 

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