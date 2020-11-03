الداخلية بغزة تعلن تخفيف الإجراءات المشددة في المناطق المصنفة حمراء

أعلنت وزارة الداخلية و الامن الوطني في قطاع غزة تخفيف الاجراءات المشددة التي تخضع لها مناطق (بيت حانون، التركمان، الشيخ رضوان، والبريج)، و ذلك اعتبارا من صباح يوم غد الاربعاء 4/11/2020، و ذلك مراعاة للظروف العامة و حاجات المواطنين.

و أكدت الوزارة في تصريح صادر عنها مساء اليوم الثلاثاء أنه في إطار متابعة الحالة الوبائية وجهود مواجهة فيروس كورونا في قطاع غزة، تم عقد عدة اجتماعات ولقاءات من قبل قيادة العمل الحكومي مع لجان الطوارئ الفرعية والوجهاء والشخصيات المؤثرة في المناطق المصنفة حمراء وتخضع لإجراءات مُشددة، وذلك من أجل تضافر كل الجهود لضبط الحالة، والعمل على الحد من ارتفاع أعداد الاصابات في هذه المناطق.

و وفقا للوزارة، فقد تم التوافق مع لجان الطوارئ والوجهاء في المناطق المذكورة على بذل مزيد من الجهود لحث المواطنين على الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية.

و اشارت الوزارة الى أن الجهات المختصة ستراقب مدى التزام المواطنين فيها باحتياطات الوقاية والسلامة.

و دعت الوزارة المواطنين الكرام جميعاً إلى الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والوقاية حفاظاً على حياتهم وعلى سلامة مجتمعنا، وحتى لا نضطر إلى فرض مزيد من الإجراءات الصارمة.