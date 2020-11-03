مسؤول أمني يحث الأمريكان للتتحلي بالصبر

أكد مسؤول الأمن الداخلي في إدارة الرئيس دونالد ترامب، أن فرز الأصوات وإعلان نتيجة الانتخابات الأمريكية للعام الحالي 2020، تتطلب وقتاً، حاثاً الناخبين على التحلي بالصبر.

وقال القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي تشاد وولف:"إن على الناخبين التحلي بالصبر خلال انتظار نتيجة انتخابات هذا العام، ومن المهم الإدراك أن هذه العملية قد تتطلب وقتاً"، داعياً للتحلي بالصبر في انتظار نتيجة الانتخابات في أعقاب تقارير ذكرت أن الرئيس يمكن أن يسارع للإعلان عن فوزه.

وأشار إلى أن ترامب أبلغ مقربين أنه سيعلن فوزه في ساعة متأخرة الثلاثاء في حال بدا أنه يتقدم نتيجة الانتخابات، علما بأنه نفى تلك المزاعم.

ومع بدء التصويت قال لفوكس نيوز إن “لا سبب للقيام بألاعيب” حول إعلان الفوز بشكل سابق لأوانه.

وقال مسؤولون في العديد من الولايات:"إن فرز الأعداد الكبيرة من بطاقات التصويت البريدي يمكن أن يستغرق يوما إضافيا وربما ثلاثة أيام."

وذكر وولف في لقاء صحافي أن منظومات الانتخابات الأمريكية تبقى “مقاومة” رغم محاولات دول أجنبية مثل إيران وروسيا لقرصتنها والحصول على معلومات خاصة بالناخبين.

وقال وولف:"ليس لدينا ما يشير إلى نجاح لاعب أجنبي في إضعاف الأصوات الفعلية في هذه الانتخابات أو التأثير عليها. لكننا نلتزم الحذر الشديد"

من جهته، أكد كريس كريبز رئيس وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية المكلفة أمن الانتخابات، ثقته بأن نتائج الانتخابات التي لن تبدأ بالظهور قبل مساء الثلاثاء، ستكون في مأمن.

لكنه حذر من أنه لا يزال هناك متسع من الوقت كي يحاول أشخاص عرقلة الانتخابات، أو لحدوث أعطال في تكنولوجيا التصويت.

وقال كريبز"قد تكون هناك فعاليات أو أنشطة أو جهود أخرى للتدخل وتقويض الثقة بالانتخابات.

وأضاف "أطلب من جميع الأمريكيين التحلي بالصبر، والتعاطي مع جميع الادعاءات المثيرة وغير المؤكدة بتشكيك".