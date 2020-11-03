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الرئيس الجزائري مُصاب بفيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:06 - 03 نوفمبر 2020
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
تقارير
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أعلنت الرئاسة الجزائرية اليوم الثلاثاء 3/11/2020 رسمياً إصابة الرئيس عبد المجيد تبون بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت في بيان صحفي، أن الرئيس تبون يواصل تلقيه العلاج بأحد المستشفيات الألمانية المتخصصة، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد البيان، أن الفريق الطبي "يطمئن بأن السيد الرئيس يستجيب للعلاج وحالته الصحية في تحسن تدريجي وفق ما يقتضيه البروتوكول الصحي".

وكان التلفزيون الجزائري أفاد يوم الأربعاء الماضي بنقل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية، بعد يوم من إعلان نقله إلى المستشفى وخضوعه للحجر الصحي.

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