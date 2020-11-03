ميسي يحصد الأرقام السلبية منذ بداية الموسم

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن أرقام سلبية لنجم برشلونة وقائد منتخب الأرجنتين، ليو ميسي، وبين التقرير التراجع الكبير على مستوى النجم الأرجنتيني منذ بداية هذا الموسم.

وجاء في التقرير أن ميسي غاب عن تسجيل الأهداف وصناعتها في آخر 5 مباريات لعبها مع فريقه في الدوري، ويشار إلى أن هذا الأمر لم يحدث منذ موسم 2006 – 2007، وهو ما يوضح انخفاض مستوى ميسي بشكلٍ لافت.

وقد أحرز لاعب برشلونة 3 أهداف فقط في 8 مباريات خاضها فريقه منذ بداية الموسم الحالي، والمثير أن جميعها من ركلات جزاء.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ميسي قد فشل في تسجيل 10 ركلات جزاء سددها ضدد خصومه في مباريات الموسم الجاري، وهو ما يضيف رقمًا سلبيًا آخر لميسي.

وفشل ميسي أيضًا في زيادة رصيده من الركلات الحرة، فقد سجل هدف واحد من آخر 50 ركلة حرة سددها مع برشلونة، وتحديدًا منذ أن سجل ثنائية خلال مباراة واحدة ضد سيلتا فيجو، في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

ويشار إلى أن ميسي قد نجح في تسجيل 47 ركلة حرة خلال مسيرته الكروية، كان آخرها في شباك أوساسونا.

ويشار إلى أن برشلونة يستضيف غدًا الأربعاء دينامو كييف، على ملعب كامب نو، في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.