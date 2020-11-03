حقيقة وفاة النائب الأردني يحيى السعود.. وعلاقة آخر ما كتبه  

يشغل النائب الأردني السابق يحيى السعود مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، بعد خبر وفاته جراء تعرضه لحادث سير.

وأكدت عائلة يحيى السعود وفاته بعد تعرضه لحادث سير على الطريق الصحراوي، حيث كان عائد من منطقة الطفيلة، بعد تقديم العزاء بوفاة عمه، ولكن تعرض لحادث سير، وانقلبت السيارة الخاصة به، وتوفى النائب السابق، وأصيب شقيقه عمر، وتم نقله للمستشفى.

والسعود هو يحيى محمد محمود السعودي، وولد في 17 يوليو 1965، وتوفى اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2020، عن عمر يناهز 55 عام، ومهنته العامة محامي وسياسي في الأردن، وكان عضوًا بالبرلمان الأردني لثلاثة دورات، وكان رئيس للجنة فلسطين.

وفاة يحيى السعود

وتداول اليوم عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، على منصة تويتر، خبر وفاة يحيى السعود النائب الأردني، عن عمر يناهز 55 عام، وكان عضو في البرلمان في دوراته السادسة عشر، والسابعة عشر، والدورة الثامنة عشر.

وكان يحيى السعود مرشح في الانتخابات النيابية الأردنية في هذا العام 2020، يمكنكم متابعة كافة الأخبار حول النائب السابق عبر هذا التقرير.

يحيى السعود

وغرد بعض النشطاء على موقع تويتر، بنعي النائب السابق، عبر العديد من العبارات التي تحث على الدعاء له بالرحمة والمغفرة، فقد كان نائب لثلاث دورات بالبرلمان في الأردن، ويتابعه الجميع، وهو مشهور في الأردن، تابع الآن الأخبار التي نقوم بعرضها، خاصة التي يزداد عنها البحث، ونستكمل معكم كافة التقارير التي يبحث عنها المتابع على المنصات العامة.

آخر ما كتبه يحيى السعود

وقبل 3 ساعات من وفاته، نشر النائب السابق يحيى السعود منشورا على الفيسبوك، نعى فيه عمه، قبل التوجه لتقديم التعزية بوفاته.

وكتب السعود: “بسم الله الرحمن الرحيم

﴿وَبَشِّرِ الصّابِرينَ الَّذينَ إِذا أَصابَتهُم مُصيبَةٌ قالوا إِنّا لِلَّهِ وَإِنّا إِلَيهِ راجِعونَ﴾

بالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة العم الغالي الحاج ذياب العبد محمود السعود”

‏لا يسعنا بهذا المصاب الجلل، إلا أن نتقدم بِأحر التعازي وعميق المواساة، راجين من المولى عزّ وجل أن يُلهمنا جميل الصبر والسلوان، لله ما أعطى ولله ما أخذ ولكل أجل كتاب مسمى فأصبروا و احتسبوا .. انا لله وانا اليه لراجعون”.