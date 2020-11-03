الخارجية: تسجيل حالة وفاة و 7 اصابات جديدة بكورونا في صفوف الجاليات

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تسجيل حالة وفاة و7 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف الجالية الفلسطينية حول العالم.

و اوضحت الوزارة في بيان صادر عنها مساء اليوم الثلاثاء ان عدد الوفيات بفيروس كورونا ارتفع إلى 282 والإصابات إلى 6737، منذ بدء الجائحة.

و من جهتها اكدت سفارة دولة فلسطين لدى البرازيل أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف الجالية للمواطن نائل فوزي عرار (51 عاما)، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 6.

وفي الولايات المتحدة الأميركية، أفاد الفريق المختص بمتابعة أوضاع جاليتنا بتسجيل 7 إصابات جديدة في كل من فرجينيا وميريلاند، ليرتفع عدد الإصابات الى 4184 إصابة، فيما لم تسجل أية حالة وفاة جديدة هذا اليوم في صفوف الجالية، ليبقى عدد حالات الوفاة 81.

كما أفاد فريق العمل المختص في الوزارة بمغادرة دفعتين جديدتين من الطلبة والمواطنين ورجال الأعمال إلى كل من مسقط ونيويورك صباح اليوم.