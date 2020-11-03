برشلونة يضع يورغن كلوب ضمن حساباته

بينت تقارير صحفية إسبانية اليوم الثلاثاء، أن برشلونة وضع المدرب الألماني يورغن كلوب ضمن حساباته في المستقبل، خلفًا للمدرير الحالي للنادي الهولدني رونالد كومان.

ووفقًا للبرنامج الإذاعي " الشيرنجيتو" الإسباني، فإن خوان لابورتنا المرشح لرئاسة برشلونة، يحاول إقناع المدرير الفني لليفربول يورغن كلوب بتولي قيادة البرسا، ويشار إلى أن الألماني كلوب جدد عقده مع ليفربول إلى حزيران 2024.

وأكد لابورتا للبرنامج أنه يُعد مشروعًا سيقدمه للجمهور في الإنتخابات القادمة لرئاسة النادي، إضافة إلى فريق العمل الذي سيرافقه.

ومن الجدير ذكره أن لابورتا كان قد تولى رئاسة برشلونة بين عامي 2003- 2010، وقد خسر انتخابات عام 2015 أمام جوسيب ماريا بارتوميو، الرئيس المستقيل، بعد أن احتل المركز الثاني بـ15 ألفا و615 صوتا.