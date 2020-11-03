وقفة في رفح للتنديد بوعد بلفور و100 يوم على إضراب الأخرس

تواصلت الفعاليات التضامنية مع الأسير ماهر الأخرس الذي تجاوز اليوم الـ100 في إضرابه عن الطعام في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" رفضاً لاستمرار سياسة الاعتقال الإداري.

ونظمت القوى الوطنية والإسلامية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وقفة اسناد للأخرس، أكدوا فيها تضامنهم الكامل مع الأسير وكافة الأسرى في سجون الاحتلال.

من ناحيته، أكد د. عز الدين الكساب القيادي في حركة حماس برفح، أن الفعالية تأتي رسالة للعدو أن الأسير الأخرس ليس وحده، والشعب الفلسطيني كله يقف معه حتى نيل حريته.

وأضاف، أن بريطانيا التي أعلنت وعد بلفور المشؤوم ستنال كامل عقوبتها على جريمتها النكراء، وأن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن حقوقه وثوابته الوطنية، حتى ينال حريته ويعود لدياره وأرضه محررة.

وشدد على أن، فلسطين كل فلسطين من البحر حتى النهر هي أرض فلسطينية عربية إسلامية لا تقبل القسمة، ولا أحد يمتلك لا بريطانيا ولا غيرها أن يفرط في شبر منها، فهي حق في شعب فلسطين بأكمله.











































