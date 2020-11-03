توقعات مقاطعة فيغو الامريكية تنقسم الى مثلين حول الفائز في سباق الرئاسة

اظهرت توقعات أهالي ولاية امريكية، و التي عرفت بتخمينها الدقيق للفائز في الانتخابات الرئاسية، انقساماً على مثلين متساويين تماما في تعاطفهم مع المرشحين للانتخابات الرئاسية الامريكية 2020..

وقالت مصادر صحفية إن اختيار مقاطعة فيغو بولاية إينديانا الأمريكية للرئيس الأمريكي تطابق مع نتائج التصويت العام في الانتخابات كل مرة منذ العام 1888 باستثناء حالتين، موضحة أن الأهالي المحليين منحوا أصواتهم للمرشح الذي تم انتخابه على نطاق الدولة 31 مرة من أصل 33، بما في ذلك في 16 انتخابات أخيرة على التوالي.

و وفقاً للمصادر، فإن المقاطعة "أخطأت" في اختيارها عام 1908، حينما فاز ويليام تافت، وفي انتخابات 1952، التي انتصر فيها دوايت أيزنهاور.

وأجرى معهد إيميرسون في 30 و31 أكتوبر استطلاعا حول السباق الرئاسي الحالي شارك فيه 500 شخص يحظون بحق التصويت، وانقسموا إلى مثلين متساويين حيث أعرب 48% عن دعمهم للرئيس الحالي، الجمهوري دونالد ترامب، بينما أيد 48% آخرون منافسه الجمهوري، نائب الرئيس السابق، جو بايدن.