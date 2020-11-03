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اليكم الاجراءات الخاصة بصرف المنحة القطرية 100 دولار غداً الاربعاء

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:40 - 03 نوفمبر 2020
صرف المنحة القطرية 100 دولار صرف المنحة القطرية 100 دولار
تقارير
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أعلنت وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات أن عملية صرف المنحة، ستبدأ عند الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا، وذلك وفقا لعدة اجراءات.

و بحسب الوزارة، فإن من بين الاجراءات، أن يكون الصرف للمستفيد شخصيا، والتوقيع كتابة رقم الهاتف الخلوي على سند الصرف، وإحضار قلم شخصي للتوقيع، وضرورة الالتزام بوسائل الوقاية الشخصية ولبس الكمامة.

وقالت الوزارة: "إن من بين الاجراءات كذلك، تعقيم أيدي المستفيدين قبل الدخول للأماكن المخصصة للصرف، وأن على المستفيد المصاب لديه أعراض الانفلونزا أو يعاني من أمراض الجهاز التنفسي عدم الحضور لصرف الدفعة، على أن يتم الصرف عبر وكالة خاصة".

واضافت: "يرجى المحافظة على المسافة بين كل مواطن وآخر بحيث لا تقل عن متر ونصف خارج مكان الصرف (طابور الانتظار خارج المكان)، والالتزام بتعليمات شرطة حفظ الأمن والنظام".

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