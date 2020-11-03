أجمل وأرقى رسائل التهنئة في عيد الحب المصري 2020 وموعد انطلاقه

تعرف على تاريخ عيد الحب المصري 2020 ، إذ في كل عام يحتفل ملايين الأشخاص في مصر بعيد الحب حيثُ يتبادل المواطنين الحب فيما بينهما من خلال الاحتفالات العامة وتبادل الزيارات وكذلك تتبادل الهواتف برسائل التهنئة الخاصة في عيد الحب ، وتعتبر تلك المناسبة عظيمة عند المصرين.

موقع فلسطين اليوم، سيوضح لحضراتكم موعد عيد الحب المصري 2020 كما سنضع بين ايديكم رسائل التهنئة بعيد الحب حتي تتمكنوا من ارسالها إلى من تحبون في هذه المناسبة الكبيرة.

موعد عيد الحب المصري 2020 :

وفي مصر يحتفل الأحباء في عيد الحب مرتين، الأول وهو عيد الحب العالمين (فالنتاين) في شهر 14 فبراير، أما الثاني والذي خصصنا له هذه المقالة ويكون في تاريخ 4 فبراير.

وعن تاريخ عيد الحب المصري ، يعود إلى عام 1974 حيث خصص مصطفى أمين في اقتراحه اليوم الرابع من شهر تشرين الثاني من كل عام للاحتفال بمشاعر الحب ليس بين العشاق بل بين الأصدقاء وأفراد الأسرة.

وعن سبب اقتراح ذلك اليوم لعيد الحب المصري ، يرجع بعد أن روى حادثة عن رؤية جنازته سار فيها ثلاثة أشخاص فقط وبعد استجوابه سبب غياب الآخرين أن الميت لم يكن يحب أحداً ولا أحد يحبه.

رسائل تهنئة في عيد الحب المصري 2020 الجديدة :

دخلت امتحان الحب ونسيت شكل الكتابة.. فكتبت اسمك سؤال ورسمت عيونك إجابة.

يكفينى من عمرى لحظتين.. لحظة تكون فيها سعيد.. ولحظة تفتكرني وانا عنك بعيد.

في ناس عن العيون بتغيب.. وأجمل ذكريات بتسيب.. وتيجى سيرتهم نبتسم.. علشان في قلوبنا مش بتغيب.

عاهدت ربي كل ما تمر سنة أحبك أكتر وأشتاقلك أكثر وأتمنالك أحلى عيد حب يا أغلى حبيب.

اليوم أحبك، بكرة أعشقك، بعده في العناية المركزة، والسبب أموت فيك.

أنت بعيد وقلبك بعيد وبالك بعيد، بس أحبك أكيد، واتمنى لك عيد فالنتاين سعيد.

أحبك كثر ما مرت دقائق بيني وبينك، وإذا ما شفتك بعيني، غلا قلبي نطق وينك.

لو تنقلب دنياي هم على هم، أحبك لو تنزف عيوني بدل دمعها دم.

ومهما كانت صورتهم بعيد.. هتفضل في القلب غلاوتهم بتزيد.

كل لحظة في عمرى نفسى اكون وياك.. كل دقة قلبى بتقول بهواك.. كل حلم في منامى يكون معاك..عارف ليه؟.. علشان بحبك وبهواك.

ياحظك.. يابختك مين قدك.. انا بقولك عيد حب سعيد يا أغلى حبيب.

من قلبي نبغيك.. وربي ليا يخليك.. وبعيد الحب، يا عمري نهنيك.

لو كان لعيد الحب وردة فهى أنتى…وإن كان لعيد الحب بسمة فهى بسمتك…وأن كان هذا عيد حبي.. فعيدى أن تكونى معي!.

اهديلك العمر واعتذر برخص الهدية.. قدر سما فوق السما.. ولك نجومها عطيه.

لا أنتظر عيدا لأحتفل بحبك.. فأنت العيد وأنا الحب.. وكلما التقينا تحتفل السماء.

أهنئ قلبي بحبك.. وصبر عيني في بعدك.. وأقول انك نور عيني.. يجعل روحي فدى قلبك.

عيد الحب يا حبيبي اليوم.. أخذلك يا عمري هدية.. حتى لو أهديك روحي.. تبقى عليك شوية.

لك يا أغلى من ذاتي سلامي مع تحياتي.. إذا كان الشوق غلطه انت أحلى غلطاتي.