الحكومة النمساوية: منفذ هجوم فيينا من أصل ألباني

أكدت الحكومة النمساوية، اليوم الثلاثاء، أن المسلح الذي قتل بالرصاص في هجمات فيينا، يوم أمس الاثنين، أمضى فترة في السجن لمحاولته السفر إلى سوريا والانضمام لتنظيم "الدولة الإسلامية".

وأفاد تقرير نشرته وكالة "إيه بي إيه" للأنباء، بأن منفذ الهجوم صدر عليه حكم بالسجن 22 شهرا، في شهر أبريل من العام 2019.

وذكر التقرير، نقلا عن وزير الداخلية النمساوي، كارل نيهامر، أنه تم الإفراج عن الشاب في شهر ديسمبر من العام 2019، لصغر سنه.

وقتلت الشرطة المهاجم، البالغ 20 عاما، بالرصاص.

وقال فلوريان كلينك، رئيس تحرير صحيفة "فالتر"، على موقع "تويتر" إن منفذ هجوم فيينا الذي قُتل أمس الاثنين، من أصل ألباني، وعمره 20 عاما، ووُلد ونشأ في فيينا.

وأشار كلينك إلى أن المهاجم يدعى، كارتين إس، من "أصل ألباني" لكن والديه من مقدونيا الشمالية.

وأضاف أن: "منفذ هجوم فيينا معروف للمخابرات المحلية، لأنه واحد من 90 إسلاميا نمساويا أرادوا السفر لسوريا".