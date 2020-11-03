ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الاحتلال يهدم عشرات المنشآت السكنية في الأغوار

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 18:01 - 03 نوفمبر 2020
هدم منزل1 هدم منزل1
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

هدمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، ظهر اليوم الثلاثاء، عشرات المنشآت السكنية، لعائلات تسكن في خربة حمصا الفوقا بالأغوار الشمالية.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة إن قوات الاحتلال هدمت عشرات المنشآت السكنية والبركسات، لإحدى عشرة عائلة تسكن المنطقة.

الأكثر مشاهدة

متعلقات