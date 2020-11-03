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كشوفات أسماء المسافرين غداً عبر معبر رفح البري

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:43 - 03 نوفمبر 2020
معبر رفح 2 (16) معبر رفح 2 (16)
تقارير
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أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، مساء الثلاثاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء.

كما أعلنت الهيئة عن أسماء كشف طوارئ رقم 3 و4.

إليكم رابط كشف طوارئ 3

رابط رابط كشف طوارئ 4

 

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