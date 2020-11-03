موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء والقنوات الناقلة وتشكيلة الفريق الأول

سيلعب فريق الزمالك والرجاء مباراة قوية ضمن تصفيات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 ، حيثُ يبحث متابعي كرة القدم الساحرة في الدول العربية خاصة الجمهورية العربية المصرية عن رابط القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والرجاء على القمر الصناعي النايل سات ، وفي هذه المقالة الجميلة سنتعرف معًا عن ميعاد انطلاق المباراة وعن القنوات التي ستبها مباشرةً وهي قنوات مفتوحة.

موعد مباراة الزمالك والرجاء :

وسيخوض فريق الزمالك المصري مباراته مع الرجاء المغربي على ملعب القاهرة الدولي ، ووفق خبراء رياضيين ستكون اللعبة قوية بالنسبة إلى الفريقين من أجل تحقيق الفوز لكي يتأهل لنهائي أبطال أفريقيا ليقابل فريق الأهلي ، لذلك تحظى اللعبة باهتمام واسع لدى محبي الكرة في مشاهداتها والاستماع بأداء الفريقين.

ومن المقرر أن يلعب فريق الزمالك الرجاء يوم غدٍ الأربعاء الموافق 4-11-2020 على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وسيلعبان في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك أمام الرجاء :

وعن القنوات التي ستنقل مباراة الزمالك والرجاء البيضاوي ، من المقرر أن تنقل شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية عبر شاشة قناة beIN Sports HD 7 بشكل حصري المباراة.

ويمكن متابعة اللعبة الحاسمة لحظة بلحظة من خلال ضبط تردد قنوات بي إن سبورت.

تردد قناة بي إن سبورت الرياضية غير المشفر :

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 12730

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : رأسي v

تصحيح الخطأ : 2/3

تردد قناة بي ان سبورت bein sport الجديد 2021 :

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11084

القطبية : h

EFC : 6/5

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القمر الصناعي : عرب سات.

التردد : 12379

القطبية : h

EFC : 6/5

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القمر الصناعي : سهيل سات

التردد : 11547

القطبية : v

EFC : 6/5

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القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 12245

القطبية : V

EFC : 4/3

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برنامج تحليلي لمباراة الزمالك والرجاء :

وقبل انطلاق المباراة بساعات ستقدم قناة أون تايم سبورت، برنامج ستوديو تحليلي، للحديث أكثر عن جهوزية اللاعبين وقوة اللعبة وكل ما يتعلق بالمباراة.

تشكيلة فريق الزمالك أمام الرجاء :

الهجوم: أحمد سيد زيزو، محمد أوناجم، مصطفى محمد.

الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، أشرف بن شرقي.

الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة.

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.