الداخلية تنشر: كشف جديد (تنسيقات مصرية) للسفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم، عن أن السفر عبر معبر رفح يوم غد الأربعاء 4 نوفمبر 2020، سيكون للحافلات المتبقية من كشف (طوارئ رقم 3)، وللحافلات (من الأولى حتى الثالثة) من كشف (طوارئ رقم 4).

وأكدت على المسافرين الواردة أسماؤهم في الحافلات المذكورة، ضرورة التواجد الساعة 4:00 من فجر غد الأربعاء في الصالة الخارجية لمعبر رفح؛ لتسهيل سفرهم.

رابط كشف طوارئ رقم 3 :

رابط الكشف اسماء المسافرين كشف طوارئ 3 (اضغط هنا).

رابط كشف طوارئ رقم 4 :

رابط الكشف اسماء المسافرين كشف طوارئ 4 (اضغط هنا)

وأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، إحصائية العمل عبر معبر رفح، في اليوم الأول لفتحه استثنائياً في الاتجاهين.

وقالت الهيئة، في تصريح مقتضب، إن عمل المعبر ليوم الإثنين 2 نوفمبر، شهد مغادرة 685 مسافراً ووصول 131 مواطناً عائداً لقطاع غزة، بينما أرجعت السلطات المصرية 55 مسافراً.

وبيّنت الهيئة أن العمل عبر المعبر يستمر لليوم الثاني، حيث بدأت مغادرة حافلات المسافرين منذ ساعات الصباح الأولى ليوم الثلاثاء باتجاه الجانب المصري.

وأضافت أن أطقمها العاملة بالمعبر، وبمساندة الأجهزة المختصة، تقوم بدورها في تسهيل مغادرة المسافرين وفق الكشوفات المعلنة مسبقاً، وبعد التأكد من إجراء فحص كورونا PCR لجميع المغادرين.

كما تعمل أطقم هيئة المعابر بالتعاون مع وزارة الصحة على استقبال المواطنين العائدين، وأخذ مسحات لفحص فيروس كورونا لهم داخل المعبر.

وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني أعلنت عن فتح معبر رفح البري لأربعة أيام (من الإثنين إلى الخميس) لتسهيل عبور المسافرين في الاتجاهين.