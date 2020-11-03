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 اللواء محمود صلاح يجري زيارة لمركز شرطة دير البلح وسط قطاع غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:09 - 03 نوفمبر 2020
 اللواء محمود صلاح يجري زيارة لمركز شرطة دير البلح وسط قطاع غزة  اللواء محمود صلاح يجري زيارة لمركز شرطة دير البلح وسط قطاع غزة
تقارير
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استقبل مدير مركز شرطة دير البلح سامي صباح، اليوم الثلاثاء، اللواء محمود صلاح مدير عام الشرطة، في إطار متابعة سير عمل الشرطة.

 ورافق اللواء صلاح، عدد من قيادة الشرطة، وهم، العميد محمد أبو زايد مساعد مدير عام الشرطة لشؤون المحافظات والعميد إيهاب مهنا مساعد مدير عام الشرطة لشؤون الإدارات المتخصصة والعميد علي النادي مدير إدارة العمليات والاتصالات والعميد إياد سلمان مدير شرطة المحافظة الوسطى .

وجاءت زيارة اللواء محمود صلاح لمركز شرطة دير البلح،  في إطار متابعة سير العمل والوقوف عن المسؤوليات بشان حماية المواطنين والمجتمع.

 وقدم شكر مدير عام الشرطة الجهد المبذول من قبل قيادة شرطة دير البلح وأثنى عليه وأكد على الاستمرار في بذل الجهد في إنجاز المهام ورفع المعنويات.

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