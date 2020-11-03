رابط فحص المنحة القطرية الآن عن شهر 10- 2020

رابط فحص المنحة القطرية عن شهر أكتوبر 2020 ، حيث أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن رابط المنحة عبر موقعها الالكتروني ، ويمكن للمستفيدين فحص أسماءهم عليه عبر ادخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد.

وأعلن السفير القطري ورئيس لجنة الاعمار في قطاع غزة محمد العمادي عن بدء توزيع المنحة القطرية عن شهر 10 يوم الأربعاء الموافق 4-11-2020 عبر فرع البريد في كافة محافظات قطاع غزة.

رابط المنحة القطرية عن شهر أكتوبر 2020 :

لفحص أسماء المستفيدين في رابط المنحة القطرية اضغط هنا .

"100 ألف أسرة مستورة ومتعففة في قطاع غزة، ستستفيد من المساعدة النقدية، بواقع 100 دولار لكل عائلة"، كما أوضح العمادي.

وعن آلية توزيع المنحة القطرية في فبراير 2020، بيّن السفير، أنها ستتم عبر فروع بنك البريد في محافظات القطاع، ضمن إجراءات الوقاية الصحية المعتمدة من قِبل وزارة الصحة الفلسطينية لمواجهة تفشي فيروس "كورونا".

وقال العمادي: إن "هذا الاجراء الجديد من اجل الحفاظ على سلامة المستفيدين ولضمان التزامهم بإجراءات الوقاية والتعقيم والتباعد الاجتماعي".

وأشار إلى أن عملية توزيع المنحة القطرية عن شهر أكتوبر ستتم بإشراف كامل من طواقم اللجنة القطرية وبالتعاون مع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغزة، بشكلٍ يضمن تحقيق أعلى معايير الأمان والسلامة التامة للمستفيدين والعاملين في مراكز التوزيع، في ظل تفشي وانتشار فيروس "كورونا" في قطاع غزة.

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة اعلنت ، أن صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة ضمن المنحة القطرية، لـ 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة في قطاع غزة بواقع 100 $ لكل عائلة يوم الأربعاء 4/11/2020.

وأوضحت الوزارة أن المنحة القطرية لهذه الدفعة ستصرف لمن استلم أقل من 14 مرة، ومن استلم 15 مرة ولديه أكثر من 9 أبناء –"عدد أفراد الأسرة 11 فأكثر" - وعمره أقل من 70عاما.

واشارت الوزارة أن عملية التوزيع ستتم عبر فروع بنك البريد في محافظات القطاع، ضمن إجراءات الوقاية الصحية المعتمدة من قِبل وزارة الصحة الفلسطينية لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"، حفاظا على سلامة المستفيدين ولضمان التزامهم بإجراءات الوقاية والتعقيم والتباعد الاجتماعي.

ويعاني قطاع غزة من ارتفاع نسبة الفقر والبطالة بين أوساط السكان، نتيجة الحصار الإسرائيلي المطبق منذ أكثر من عقد كامل.