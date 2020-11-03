كومان يعارض مدرب للبارسا سابقا بشأن ميسي

أكد رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، أنه لا يتفق مع تصريحات كيكي سيتين المدير الفني السابق للبارسا حول صعوبة قيادة لاعب مثل ليونيل ميسي، وذلك قبل مواجهة دينامو كييف غدًا الأربعاء، بدوري أبطال أوروبا.

وقال كومان، خلال المؤتمر الصحفي اليوم: "تصريحات سيتين عن ميسي؟ بالنسبة لي ليونيل لاعب جيد جدًا، وأفضل لاعب في العالم، وكل يوم أرى طموحه وشخصيته، وليس لدي صعوبات في قيادته، وبالنسبة لي هو قائد الفريق وأتحدث معه كل أسبوع عن أمور في الملعب وغرفة الملابس، ولا أتفق مع كيكي لكنني أحترمه".

وكان سيتين قد قال مؤخرا: "ميسي؟ هناك نجوم ليس من السهل إدارتهم. من بينهم ليونيل. يجب أن نضع في اعتبارنا أيضًا أنه أفضل لاعب في كل العصور. ومن أنا كي أغيره؟ إذا كانوا قبلوه هناك لسنوات بهذا الوضع ولم يغيروه".

وتابع كومان: "الأهداف هي نفسها، نريد أن نلعب بشكل جيد ونخلق الفرص، وعلينا الفوز بالمباريات على أرضنا، وفي الوقت الحالي نود الاستمرار في هذا الطريق".