استمرار تعليق الدوام في جامعة "بيرزيت" في الضفة المحتلة

تستمر الحركة الطلابية في جماعة بيرزيت لليوم الثالث على التوالي، اليوم السبت، تعليق الدوام الدراسي في الجامعة، حتى تحقيق مطالب الحركة الطلابية.

ويشمل التعليق الشامل، المحاضرات الإلكترونية والمحاضرات العملية والامتحانات وجميع المشاريع، فيما ما زالت تتعنت إدارة الجامعة في الاستجابة لمطالب الحركة.

السبت الماضي، أعلنت الحركة الطلابية، تعليق الدوام الدراسي في جامعة بيرزيت، ابتداءً من صباح الأحد الماضي الموافق ١/١١/٢٠٢٠ حتى مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق ٤/١١/٢٠٢٠.

وأكدت الحركة الطلابية على ضرورة التزام الجميع لتحقيق كافة المطالب، وتعهدت بحماية عموم الطلبة الملتزمين بقرارها.

جاء قرار الحركة الطلابية، عقب الاجتماع الذي دار بينها مع إدارة الجامعة، حيث لم تحقق الجامعة المطالب المقدمة من قبل الحركة الطلابية.

حال تعنّت إدارة الجامعة وعدم استجابتها لكافة مطالب أو اتباع سياسة التسويف والتأجيل لهذه المطالب كافة بلا نقصان أو استثناء لأي مطلب فيها، أوضحت الحركة أنّها ستتخذ أقصى الخطوات التصعيديّة اللازمة لانتزاع هذه الحقوق".

وأشرت إلى وجود مجموعة من المشاكل الأكاديمية، منها "عدم عقد أي امتحانات أو محاضرات تعويضية يومي الجمعة والسبت، وعدم إعطاء أي محاضرات أو عقد امتحانات بعد الساعة الخامسة".

وتتابع " ومن المشكلات أيضًا عدم حرية التنقل بين الأسئلة في الامتحانات المنعقدة على منصة ITC، وعدم إعطاء الوقت الكافي للطلبة في الامتحانات مع مراعاة الفروق الفردية والظروف الخاصة بالطلبة، وعدم تسجيل كافة المحاضرات وعرضها للطلبة".

بالإضافة، عودة كافة طلبة السنة الدراسية الأولى فقط مع الإبقاء على القرار السابق بخصوص طلبة السنة الدراسية الثانية فما فوق".

وشدّدت الحركة الطلابية، على المطالب بشان إعطاء الطالب الحق باختيار نظام ناجح/ راسب بحد أقصاه 6 ساعات دراسية معتمدة يختارها الطالب"، داعيةً لضرورة "التزام الجامعة بوعوداتها السابقة بتطوير المنصة التعليمية ITC ومعالجة كافة المشاكل التقنية المتعلقة بها".

ودعت عموم الطلبة في الجامعة بالتوجّه إليها في حال تعرّض أي طالب لأي مشكلة أكاديمية مهما كانت، وكونوا على ثقة تامة بأنّ الحركة الطلابية كانت وستبقى حصنكم المنيع أمام كافة التحديات.