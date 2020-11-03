أسماء أسرى أصيبوا بفيروس كورونا في سجن جلبوع

أصيب عدد من الأسرى في سجن جلبوع، بفيروس كورونا المستجد، الأمر الذي دفع مؤسسات حقوقية للمطالبة بفحص كل الأسرى في السجن والبالغ عددهم 360 أسيراً.

ومن الأسرى الذين أصيبوا بفيروس كورونا كلاً من:

عباس السيد - طولكرم

جمال الهور - الخليل

عثمان سعيد بلال - نابلس

ليلي ابو رجيلة - رام الله

أمير اشتية - نابلس

معاذ اشتية - نابلس

كامل حمران - جنين

سمير الكوسا - نابلس

احمد الشرباتي - الخليل

مؤيد شراب - نابلس

عبد الرحمن عصيدة - نابلس

فراس الزبيدي - نابلس

باجس الرجبي - الخليل

علي الرجبي - الخليل

حمزة زلوم - رام الله

خالد الجعبري - جنين

محمود عبد اللطيف - القدس

عز الدين مصباح أبو صبيح -القدس

اسحاق عرفة -القدس

الشيخ حمزة الكالوتي -القدس

وسام العباسي - القدس

محمد البكري - القدس

رمضان مشاهرة - القدس