أقوى طريقة حلوى كيك بالمهلبية في دقائق معدودة

طريقة حلوى كيك بالمهلبية بسهولة تامة ، ويبحث الناس عن خطوات كيك بالمهلبية على محركات البحث بالإنترنت حيث تتمتع الحلوى بمزايا مقارنة بالحلويات الأخرى ، كقوة طعمها اللذيذ حيث نالت الشهرة الواسعة بين الاسر العربية كما تكون حاضرة على موائد الطعام.

ولقد وضعنا لكم طريقة عمل كيك بالمهلبية ، ويمكن للأشخاص أن يحصلوا على الخطوات وتطبيقها في المطبخ بسهولة تامة.

علميًا أن طبخ حلوى كيك بالمهلبية سهلة جدًا ولا تحتاج إلى عناء أو جهد كبير من الصانع سوى توفير المكونات أو المقادير ثم تطبيق الخطوات.

وتعتبر كيك بالمهلبية من انتاج المطبخ التركي ، حتى أن وصلت إلى المطابخ العربية أخيرًا، بسبب طمها اللذيذ ورائحتها النافذة.

مكونات كيك بالمهلبية :

6 أشخاص

مكونات الكيك:

كوب حليب

كوب سكر

3 بيض

ملعقة فانيليا

1 باكيت بيكنج بودر

كوب زيت

2 كوب دقيق

2 ملعقة كبيرة كاكاو

للمهلبية :

1 ملعقة كبيرة نشاء

3 ملعقة كبيرة دقيق

كوب الا ربع سكر

ملعقة صغيرة فانيليا

4 كوب حليب

150 جرام زبدة

ظرف كريم شانتي

جوز الهند للوجه

خطوات اعداد كيك بالمهلبية :

أولاً: في الخطوة الأولى: أن تخلط مكونات الكيك مع بعض وتخبز على درجة 170°لمدة 15 دقيقة يترك ايبرد ثم باي قالب نفرغه بهذا الشكل.

ثانيًا: وبعد الانتهاء من الخطوة الأولى: اضع الدقيق والنشاء بوعاء مع السكر والحليب يخلط قليلا ثم يوضع على النار ويقلب حتى يسمك نضيف فانيليا والذبدة وتقلب جيدا ثم نملئ بها فتحات الكيك بإمكانك أن تغطي الكيك بالخليط او كريم شانتي تث نضيف جوز الهند او نستفيد من دوائر الكيك تفرط ونغطي بها.

ثالثًا: والخطوة الأخيرة أن تترك ليرتاح ويبرد ثم يوضع بالبراد لأربع ساعات.

ونتمنى لكم طعامًا هنيئًا وصحيًا.

وندعوكم إلى متابعة كافة المقالات للحصول على خطوات اعداد الوجبات والاكلات والعصائر سواء الشرقية أو الغربية.