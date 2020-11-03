خطوتان عمل حلوى كيكة البسكويت في البيت  

شاهد طريقة عمل حلوى كيكة البسكويت بسهولة في البيت ، حيثُ استطاعت كيكة البسكويت المواصلة في الاشتهار إذ نالت الحلوى الاعجاب الكثير من الأشخاص وفضلوا تواجدها على موائد الطعام سواء كانت في المناسبات العامة أو الخاصة ، كما تتمتع الكيكة بمنظر جذاب وقوي تسر كل من ينظر إليها.

وحرصنا في هذه المقالة أن نضع خطوات اعداد كيكة البسكويت في المنزل بدقائق معدودة وبسهولة تامة حيثُ لا تحتاج إلى جهد كبير.

لذا يترتب على المعد أن ينفذ كافة الخطوات إضافة إلى توفير المقادير، وهي متوافرة في كافة المحلات التجارية والأسواق العامة.

ويواصل موقع فلسطين اليوم توفير جميع طرق اعداد الوجبات والعصائر والحلويات، كما سنظل نوفر لكم كافة الخطوات.

وفي البداية سنتطرق إلى مكونات كيك البسكويت ثم ننتقل إلى طريقة التحضير البسيطة.

مكونات كيكة البسكويت :

أولاً: بسكويت ابيض

ثانيًا: بسكويت شوكولاته

ثالثًا: صوص الكاكاو

رابعًا: ملعقتين كاكاو باودر

خامسًا: ملعقتين نشأ

سادسًا: كوبين حليب

سابعًا: ½ كوب سكر او حسب الحلاء الي تحبونه

طريقة عمل كيك البسكويت :

أولاُ: في الخطوة الأولى، نقم بخلط كل المواد على البارد وبعدها نضيف على النار من يكثف الخليط نطفي النار ونستخدمه

ثانيًا: وبعد الخطوة الأولى، نبدي نخلي على كل بسكويتة صوص ونصفطهم وحده بصف الثانية وبعدين نخليهم بالثلاجة تبرد ثم نقطعها وتتقدم الف عافية.

وهنا قد وصلنا إلى ختام طريقة تحضير كيكة البسكويت ، ونتنمى لكم طعامًا هنيئًا وصحيًا.