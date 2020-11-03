ائتلاف نصرة القدس وفلسطين يُعلن اطلاق مؤتمر الرواد الالكتروني

أعلنر، اليوم الثلاثاء، عن اطلاق مؤتمر الرواد الالكتروني الأول من نوعه تحت شِعار " القدس أمانة والتطبيع خيانة".

ويعتبر المؤتمر، أضخم مؤتمر إلكتروني عالمي نصرة لفلسطين في ظل ما يُحاك ضدها من مؤامرات صهيوأمريكية تهدف لإنهاء قضية فلسطين وجعل وجود الاحتلال بالمنطقة أمرًا طبيعيًا يمكن القبول به.

ويستضيف المؤتمر العديد من الشخصيات البارزة والفاعلة في خدمة القضية الفلسطينية، وبمشاركة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية والناشط الحقوقي العالمي "ماندلا مانديلا " من جنوب افريقيا، و د.أحمد الريسوني رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

ومن المُقرَر انطلاق فعاليات المؤتمر يومي السبت والأحد 7-8 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القدس المحتلة، عبر منصة زووم ويُبث على الفيس بوك واليوتيوب.





