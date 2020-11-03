الطفلة الناجية من زلزال إزمير تطلب من مسعفيها "كفتة ولبن"

عثرت فرق البحث والإنقاذ التركية في ولاية إزمير، اليوم الثلاثاء، على الطفلة "آيدا غزغين" تحت الأنقاض نتيجة وقوع زلزال قوي في الولاية قبل أيام، حيثُ طلبت الطفلة من مسعفيها "كفتة ولبن".

وأوضحت وسائل إعلام تركية، أن فرق البحث والإنقاذ عثرت على الطفلة بعد مضي 91 ساعة تحت الانقاض.

وظهرت مقاطع فيديو، لحظة انقاذ الطفلة من أسفل البناية المدمرة، كما أظهرت "غرغين" وهي تلوح بيدها "انا بخير".

وأفادت فرق الإنقاذ بأنها انقدت 107 شخص من تحت أنقاض المباني المدمرة جراء زلزال إزمير.

ووقع زلزال بقوة 6.6 درجات الجمعة الماضية، قبالة ساحل قضاء "سيفري حصار" بولاية إزمير غربي البلاد، ما اسفر عن وفاة مئات الأشخاص وتدمير أبنية.

اليوم، ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال أزمير إلى 91 قتيلاً.

وأفادت وحدة الطوارئ التركية في بيان لها، أن الزلزال الذي وقع الجمعة قبالة سواحل منطقة "سفري حصار"، أعقبته 1286 هزة ارتدادية، 43 منها تجاوزت قوتها 4 درجات.

وأوضحت أن عدد المصابين جراء الزلزال بلغ 994، منهم 839 غادروا المستشفيات، فيما يواصل 155 آخرون تلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وأشارت الطوارئ إلى أن عمليات البحث والإنقاذ ما زالت جارية في 5 مبانٍ بالولاية، فيما استكملت فرق الإنقاذ والبحث عملها في 12 بناية.





