اقتصاد غزة يضبط ويتلف كميات كبيرة من الاجبان وعلب الغول وموائد غذائية

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، اليوم الثلاثاء، ضبط واتلاف كميات كبيرة من الأجبان وعلب الفول وتوابل ومواد غذائية بسبب ظهور علامات فساد عليها.

حررت وزارة الاقتصاد، 11 محضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة، خلال حملة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق في محافظات القطاع.

كما حررت 18 محضر إتلاف لمواد غذائية منتهية الصلاحية.

وأوضحت الوزارة انها نظمت طواقم حماية المستهلك 122 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق، كما نفذت 13 جولة ميدانية لمنشآت تجارية.

وبيّنت أن الجولات ركزت على المطاعم والأسواق المركزية لمتابعة مدى التزامها بالإجراءات الوقاية.

وأشارت إلى أن دائرة الموازيين والمكاييل نظمت جولة في محافظة رفح لمتابعة محطات الوقود والغاز لمعاينة ومتابعة الموازيين.