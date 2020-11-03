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مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء 3-11-2020م

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:57 - 03 نوفمبر 2020
كاس دوري ابطال اوروبا كاس دوري ابطال اوروبا
تقارير
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تعود اليوم الثلاثاء، مباريات  البطولة الأقوى في أوروبا " دوري أبطال أوروبا" فى مختلف ملاعب العالم بمواجهات  صعبة، خاصة مباراة ريال مدريد الاسباني امام الزعيم الايطالي إنتر ميلان  ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات .

 

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة

 

  • لوكوموتيف موسكو – روسيا × أتلتيكو مدريد – إسبانيا، تقام في الثامنة إلا 5 دقائق مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1    

 

  •  شاختار دونيتسك – أوكرانيا × بوروسيا مونشنجلادباخ - ألمانيا، تقام في الثامنة إلا 5 دقائق مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports 2HD

 

  •  ريد بول سالزبورج – النمسا × بايرن ميونيخ – ألمانيا، تقام في العاشرة مساء، وتذاع عبر قناة  beIN Sports HD 5  

 

  •  ريال مدريد – إسبانيا  ×انتر ميلان - إيطاليا، تقام في العاشرة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1

 

  •  مانشستر سيتي – إنجلترا × أولمبياكوس - اليونان، تقام في العاشرة مساء، وتذاع عبر قناة     2HD  beIN Sports

 

  • بورتو – البرتغال × مارسيليا - فرنسا، تقام في العاشرة مساء، وتذاع عبر قناة        beIN Sports HD 6            

 

  •  ميتييلاند – الدانمارك × أياكس أمستردام - هولندا، تقام في العاشرة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3

 

  • أتلانتا – إيطاليا × ليفربول - إنجلترا، تقام في العاشرة مساء، وتذاع عبر قناة          beIN Sports HD 4    
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