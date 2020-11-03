مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء 3-11-2020م

تعود اليوم الثلاثاء، مباريات البطولة الأقوى في أوروبا " دوري أبطال أوروبا" فى مختلف ملاعب العالم بمواجهات صعبة، خاصة مباراة ريال مدريد الاسباني امام الزعيم الايطالي إنتر ميلان ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات .
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة
- لوكوموتيف موسكو – روسيا × أتلتيكو مدريد – إسبانيا، تقام في الثامنة إلا 5 دقائق مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1
- شاختار دونيتسك – أوكرانيا × بوروسيا مونشنجلادباخ - ألمانيا، تقام في الثامنة إلا 5 دقائق مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports 2HD
- ريد بول سالزبورج – النمسا × بايرن ميونيخ – ألمانيا، تقام في العاشرة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 5
- ريال مدريد – إسبانيا ×انتر ميلان - إيطاليا، تقام في العاشرة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1
- مانشستر سيتي – إنجلترا × أولمبياكوس - اليونان، تقام في العاشرة مساء، وتذاع عبر قناة 2HD beIN Sports
- بورتو – البرتغال × مارسيليا - فرنسا، تقام في العاشرة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 6
- ميتييلاند – الدانمارك × أياكس أمستردام - هولندا، تقام في العاشرة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3
- أتلانتا – إيطاليا × ليفربول - إنجلترا، تقام في العاشرة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4