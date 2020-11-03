فصائل المقاومة: وعد بلفور و"صفقة القرن" يتساوقان مع المتآمرين لتصفية القضية الفلسطينية

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن "جريمة بريطانيا في وعد بلفور المشؤوم، ومؤامرة ترامب والاحتلال الاسرائيلي في صفقة القرن، يرسم المنحنى الخطير الذي يتساوق به المتآمرون لتصفية القضية الفلسطينية الوطنية دون أي اعتبار لقيم الحرية والعدالة ومبادئ حقوق الإنسان وكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية".

وشدّدت فصائل المقاومة خلال بيان صحفي ، أن "كافة المؤامرات التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني وقضيته، بدءاً من وعد بلفور وحتى وعد ترامب ستسقط وستبوء بالفشل".

وأوضحت أن حق الفلسطينيين بأرضه ووطنه وحق العودة حق ثابت ومقدس لم يسقط بوعد بلفور ولن يسقط بغيره.

وطالبت الفصائل، من حكومة بريطانيا بالاعتذار عن هذه الخطيئة والتراجع عنها وإزالة الضرر الواقع نتيجة لهذا الوعد المشؤوم.

وجددت فصائل المقاومة تأكيدها على أن صفقة القرن ومخططات تصفية القضية ستتحطم على صخرة وعي وصمود الشعب الفلسطيني، مشدّدةً على أن المقاومة ستبقى حامية الثوابت الفلسطينية.

وبينت أن المطلوب اليوم ضرورة إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس الشراكة، وترتيب البيت الفلسطيني وبلورة برنامج وطني كفاحي، يشكل القاعدة الأهم في مسيرة التحرر الوطني ضد الاحتلال.