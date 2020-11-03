أسهل طريقة عمل حلوى تشيز كيك نوتيلا بالكاسات في المنزل

طريقة عمل حلوى تشيز كيك نوتيلا بالكاسات في المنزل بسهولة تامة ، حيثُ نالت حلوى تشيز كيك نوتيلا شهرة واسعة في المطابخ العربية ويعود ذلك إلى مزايا الحلوى التي تتميز بطعمها اللذيذ والشهي ، لذلك قمنا بوضع مكونات وخطوات الوجبة في هذه المقالة.

وحرصنا على وضع خطوات اعداد تشيز كيك نوتيلا بالكاسات بسبب زيادة عمليات بحث الأشخاص على محركات البحث خاصة على موقع جوجل الشهير في الحصول على تلك الخطوات وعن أبرز مقادير الحلوى.

ونريد أن ننوه إلى أن مكونات حلوى تشيز كيك نوتيلا متوافرة في الأسواق العامة والمحلات التجارية وهي رخيصة الثمن إلى حد ما.

وفي بداية المقالة سنتعرف سويًا على مكونات تشيز كيك نوتيلا ثم ننتقل إلى خطوات اعدادها في البيت، علمًا أنها لا تحتاج إلى جهد كبير إذ ترتب على الصانع تطبيق الخطوات كما هي موجودة.

مكونات حلوى تشيز كيك نوتيلا بالكاسات :

بسكويت الشاي السادة : 250 غراماً (مطحون)

سكر البودرة : 70 غم

معجون الشوكولاتة بالبندق : 400 غراماً (النوتيلا)

الزبدة : 100 غراماً (مقطعة مكعبات)

جبن كريمي : 500 غراماً (طري بحرارة الغرفة)

طريقة عمل تشيز كيك نوتيلا بالكاسات :

أولاً: في المرحلة الأولى قم بوضع مكعبات الزبدة في وعاء زجاجي مقاوم للحرارة ثم أدخليه إلى الميكرويف لحوالي دقيقة حتى تذوب الزبدة.

ثانيًا: بعد الانتهاء من الخطوة الأولى، نقوم بوضع البسكويت المطحون في وعاء واسكبي فوقه الزبدة المذوبة ثم اخلطي جيداً حتى تتداخل المكونات.

ثالثًا: ثم نواصل في خطوات الاعداد، وهنا نقسّم المزيج على كلّ كاسات التقديم ثم أدخليها إلى الثلاجة.

تحضير حشوة الحلوى تشيز كيك نوتيلا بالكاسات :

أضرب جبن الكريم مع السكر بودرة حتى يتجانسا، وذلك يكون في الخلاط الكهربائي.

ثم أضف شوكولاتة الدهن ثم أعد خفق المزيج حتى يصبح قوامه كريمي وناعم.

وبعد ذلك قم بسكب الحشوة فوق القاعدة أي الخطوة الأولى والثانية ثم أدخل الكاسات إلى الثلاجة لمدة ساعة على الأقلّ حتى تصبح متماسكة، قدميها علي سفرتك. صحتين!.

وبهذا قد وصلنا إلى ختام طريقة عمل حلوى تشيز كيك نوتيلا بالكاسات ونتمنى لكم طعامًا هنيئًا وصحيًا.