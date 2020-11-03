ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية
  3. عرض الخبر

هذا ما حدث لوزيرة الصحة المصرية بعد ان شاركت في التجارب السريرية لكورونا"!

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:24 - 03 نوفمبر 2020
وزيرة الصحة المصرية هالة زايد تقبل تحدي منظمة الصحة العالمية وزيرة الصحة المصرية هالة زايد تقبل تحدي منظمة الصحة العالمية
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

أكدت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، إنها قررت المشاركة في التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا بدافع التضامن وبعث رسالة طمأنة للمواطنين بعد ان عانت من أعراض ارتفاع درجة الحرارة لمدة 3 أيام بعد تلقي الجرعة الأولى.

قالت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، إنها قررت المشاركة في التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا بدافع التضامن وبعث رسالة طمأنة للمواطنين.

وبينت وزيرة الصحة المصرية خلال مداخلة هاتفية في برنامج تلفزيوني ، أنها عانت من أعراض ارتفاع درجة الحرارة لمدة 3 أيام بعد تلقي الجرعة الأولى، مؤكدة أن الأعراض متوقعة وليست غريبة.

وأشارت إلى أنها عانت من أعراض اللقاح خلال اليوم الأول لتلقي الجرعة الثانية من لقاح "كوفيد- 19"، مؤكدة أنها سافرت إلى إيطاليا خلال اليوم التالي.

وقالت الوزيرة أن جميع الذين أجريت عليهم تجارب اللقاح حول العالم لم يعانوا أي نوع من الأعراض غير المتوقعة.

وأفادت زايد بأن اللقاحات دخلت في مرحلة التصنيع للتطعيم في الطوارئ ببعض الدول.

وأشارت إلى أن مصر تعمل مع الصين على توفير لقاح كورونا وتصنيعه، مضيفة أنها من المقرر أن تجتمع مع السفير الصيني بالقاهرة، لياو ليتشيانغ، يوم الثلاثاء.

الأكثر مشاهدة

متعلقات