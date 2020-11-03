هل يغيّر جو بايدن خطوات ترامب تجاه (إسرائيل)؟

بقلم : حمزة إسماعيل أبو شنب

أيام قليلة تفصلنا عن معرفة الرئيس الأمريكي القادم، فإما أن يفوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بولاية ثانية، أو يعود المرشح الديمقراطي جو بايدن إلى البيت الأبيض، لكن هذه المرة بصفته رئيساً وليس نائباً، ولأهمية العلاقة بين العدو الصهيوني والولايات المتحدة فإن رئيس الحكومة الحالية بنيامين نتنياهو يعيش حالة من الترقب والانتظار، وكل آماله أن يبقى ترامب في البيت الأبيض.

السؤال الذي يُطرح: ما مصير قرارات ترامب التي تم اتخاذها لصالح العدو الصهيوني في حال فاز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة؟ والتي من أبرزها الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران وتبني السياسة الإسرائيلية بالضغط المتواصل على إيران بالعقوبات المشددة، كما اتخذ مجموعة من القرارات كالاعتراف بالقدس عاصمة ـ(لدولة إسرائيل) ونقل السفارة من (تل أبيب) "يافا الكبرى".

بالإضافة إلى الاعتراف بسيادة (إسرائيل) على هضبة الجولان، أما فيما يتعلق بالملف الفلسطيني فقد أغلق مقر منظمة التحرير، وفرض ما يعرف بصفقة القرن، وشرعنة الاستيطان في الضفة الغربية، وقيادة حملة التطبيع العربية مع (إسرائيل) وتجاهل تقديم حلول للسلطة الفلسطينية والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

قبل الإجابة على السؤال حول سلوك بايدن المتوقع، علينا أن نوضح بأن ثمة ثوابت لدى الإدارات الأمريكية المتعاقبة تجاه (إسرائيل) لا يمكن لأي رئيس أمريكي يجلس في البيت الأبيض أن يحيد عنها، تتمثل أولاً في ضمان التفوق الأمني والعسكري الإسرائيلي في المنطقة، ثانياً أن لا عودة للاجئين الفلسطينيين الذي هُجِّروا من فلسطين المحتلة عام 48، ثالثها أن لا حدود واضحة المعالم لدولة فلسطينية.

وبالعودة لمواقف بايدن؛ فالرجل صاحب تجربة سابقة مع (إسرائيل) ونتنياهو لاسيما خلال توليه موقع نائب الرئيس الأمريكي أوباما، فقد فشلت الإدارة الأمريكية في فرض رؤيته للعودة للمفاوضات في ذلك الوقت، ونجح نتنياهو في التهرب وفرض أجندته على الميدان على حساب التوجه الأمريكي، وقد أفشل كل جهود جورج ميتشيل المبعوث الأمريكي لعملية السلام، ولم يستجب لطلب أوباما بوقف الاستيطان موقتاً.

لن يتراجع جو بايدن عن القرارات التي تم اتخاذها بشأن القدس والجولان، لكن الخلاف سيتمحور حول قضيتين؛ الأولى: الملف النووي الإيراني، وطريقة الإدارة الجديدة لإدارة الملف في حال كانت ديمقراطية، فـ(إسرائيل) تخشى من عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي أو العمل على التوصل إلى اتفاق جديد، خاصة أن العديد من الأوساط تقدر بأن إيران لم تتراجع وواصلت عنادها أمام إجراءات ترامب.

أما الملف الثاني هو التعامل مع السلطة الفلسطينية والرئيس عباس، فمن المتوقع أن يكون سلوك بايدن مغايراً تماماً لسلوك الإدارة الحالية بزعامة ترامب، فمن المرجح إعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن، والعمل على إعادة تقديم الدعم المالي للسلطة الفلسطينية وهنا للعلم لم توقف أمريكا دعم الأجهزة الأمنية وإعادة طرح مقاربات جديدة للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

أما على صعيد التطبيع مع الدول العربية فلن يحمل بايدن العصا كما فعل ترامب، بل سيترك القرار لكل دولة عربية وسلوكها وطبيعة أوضاعها، وإن كان بايدن يتمنى أن يتفوق عما يحققه ترامب من الاختراق في الجبهة العربية لصالح (إسرائيل)، لكن طريقة تعامله ستكون مختلفة من حيث الأسلوب والوسائل، فأمن (إسرائيل) واستقرارها كما سبق وذكرنا هو ثابت من الثوابت لكل من يجلس في البيت الأبيض.

لا شك بأن فوز بايدن يمثل إشكالية لنتنياهو واليمين الإسرائيلي، خاصة مع الأزمة الداخلية السياسية الإسرائيلية، وملاحقة نتنياهو قضائياً، لكن ثمة مقاربة لا يمكن تجاهلها بأن بايدن لا يمتلك النفس الكافي والقدرة للضغط على (إسرائيل)، ولن ينجح فيما فشل فيه الرئيس الأمريكي السابق أوباما، عوامل نجاحه ربما ترتبط بخسارة اليمين الإسرائيلي الحكم، وهذا حسب كافة المؤشرات مازال صعباً، حتى لو رحل نتنياهو، مازالت قوة اليمين حاضرة.