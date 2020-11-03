اجراءات جديدة عقب فيديو سيارة تقتحم الحرم المكي

عقب اقدام سيارة على اقتحام الحرم المكي قبل ايام عدة اتخذت الاجهزة الأمنية في المملكة السعودية بعض الاجراءات المؤقتة حماية للمصلين ولحرمة المكان المقدس.

ووفقًا لمصادر سعودية لصحيفة الوطن المحلية فقد أكدت أن الاجهزة الأمنية وضعت حواجز مؤقتة ومنعت دخول السيارات إلى جميع مداخل الساحات المؤدية إلى الحرم المكي.

وأوضحت المصادر أن هذه الحواجز لا تعوق حركة المشاة القادمين لأداء الصلوات ومناسك العمرة، قائلة: "تم وضع مطبات صناعية، لتخفيف السرعة على جميع الطرق المؤدية للحرم المكي".

فيديو سيارة تقتحم الحرم المكي

وكيل كلية الشريعة في جامعة أم القرى، وعضو جمعية حقوق الإنسان، محمد السهلي قال: "إن مقاطع الفيديو التي انتشرت عبر منصات التواصل بعنوان سيارة تقتحم الحرم المكي أظهرت بسالة رجال الامن وجهودهم لحماية المصلين اثناء تحركهم السريع لإيقاف السيارة وسحبها خارج ساحة الحرم.

وأضاف السهلي أن المسافة بين الساحة وموقع ارتطام السيارة بالباب لا تتجاوز الـ200 متر، ولكن تواجد رجال الأمن، جعل من الحادثة عبرة لكل من يحاول تجاوز الأنظمة.