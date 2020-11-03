غزيون في انتظار نشر رابط فحص الـ100 دولار المنحة القطرية المقرر صرفه غداً

يترقب المواطنون في قطاع غزة اليوم الثلاثاء 11/3/2020 ، نشر رابط فحص الـ100 دولار المنحة القطرية والتي أعلن عن صرفها غدا الاربعاء لـ100 ألف أسرة مستورة ومتعففة في قطاع غزة بواقع 100 $ لكل عائلة .

وزارة التنمية الاجتماعية بقطاع غزة ، انهت كافة الاستعدادات لصرف الـ100 دولار ، في ظل تفشي فيروس كورونا ، ضمن الاجراءات الوقائية المشددة ، والتي أُعلن عنها سابقاً.

وكان رابط فحص الـ100 دولار قد انتشر بالأمس بين عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، ليختفي مجدداً بعد ذلك في انتظار نشر الرابط بشكل رسمي .

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة اعلنت ، أن صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة ضمن المنحة القطرية، لـ 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة في قطاع غزة بواقع 100 $ لكل عائلة يوم الأربعاء 4/11/2020.

وأوضحت الوزارة أن المنحة القطرية لهذه الدفعة ستصرف لمن استلم أقل من 14 مرة، ومن استلم 15 مرة ولديه أكثر من 9 أبناء –"عدد أفراد الأسرة 11 فأكثر" - وعمره أقل من 70عاما.

واشارت الوزارة أن عملية التوزيع ستتم عبر فروع بنك البريد في محافظات القطاع، ضمن إجراءات الوقاية الصحية المعتمدة من قِبل وزارة الصحة الفلسطينية لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"، حفاظا على سلامة المستفيدين ولضمان التزامهم بإجراءات الوقاية والتعقيم والتباعد الاجتماعي.

رابط فحص المنحة القطرية الـ100 دولار

المنحة القطرية

وكانت "إسرائيل" على إدخال دفعتين من أموال المنحة القطرية، إلى قطاع غزة قريباً.

ويشار الى ان اللجنة القطرية تشرع بصرف المنحة القطرية الـ100 دولار في بداية كل شهر، حيث صرفت في 6/10/2020 ، المنحة القطرية للأسر المتعففة في قطاع غزة، بواقع 100 دولار عن شهر 9/2020.

رابط فحص المنحة القطرية الـ100 دولار

وتصرف المنحة القطرية لحوالي 120 ألف مستفيد من العاطلين عن العمل في قطاع غزة.

ويتم صرف المنحة القطرية الـ100 دولار عن شهر أكتوبر 2020، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، وضمن معايير السلامة للمستفيدين والمحافظة على مسافات كافية بينهم، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

رابط فحص المنحة القطرية الـ100 دولار