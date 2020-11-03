هل اصيب محمد بن راشد بفيروس كورونا؟

تلقى حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع التي تم الإعلان عنها في دولة الامارات العربية المتحدة.

وعلق بن راشد على تلقيه جرعة لقاح ضد كورونا على تويتر قائلًا:

أثناء تلقي لقاح فيروس كورونا.. نسأل الله أن يحفظ الجميع ويعافي الجميع..

أشيد بفرق العمل التي عملت جاهدة لتكون بلادنا من أوائل الدول عالمياً التي تحصل على لقاح لهذا الفيروس..

المستقبل دائما أفضل وأجمل في دولة الإمارات

في وقت سابق، أعلنت مؤسسة الجليلة الإماراتية، عن دعم أبحاث "كوفيد 19" في الإمارات عبر خمس مِنَح مالية قيمتها الإجمالية 2.5 مليون درهم (683 ألف دولار)، سلَّمت إلى خمسة باحثين في المجال الطبي.

وتتضمن المشاريع البحثية الفائزة بالمنح أبحاث تهدف إلى تحديد صفات الحمض الريبوزي النووي الميكروي خلال المراحل المختلفة لـ "كوفيد 19"، كمؤشرات حيوية، لتحسين تشخيص ومسار تطور المرض وتطوير العلاجات ضد الفيروس.