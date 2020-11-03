فعالية تضامنية مع الاسير ماهر الاخرس بمخيم الدهيشة بمشاركة وطنية واسعة

تتواصل الفعاليات التضامنية في الضفة المحتلة مع الاسير ماهر الاخرس المضرب عن الطعام لليوم الـ100 ، حيث نظمت القوى الوطنية والاسلامية في مخيم الدهيشة للاجئين الفلسطينيين جنوب مدينة بيت لحم المحتلة، مساء أمس الاثنين، وقفة تضامنية مع الأسير ماهر الأخرس .

وشارك في الفعالية التضامنية العشرات من الأسرى المحررين والنشطاء وقيادات العمل الوطني والإسلامي في المخيم في خيمة التضامن مع الأسير الأخرس، للتعبير عن تضامنهم ووقوفهم معه، وحضرت والدة الأسير الأخرس إلى خيمة التضامن مع ابنها الأسير، وكان في استقبالها أمهات شهداء وأسرى مخيم الدهيشة للاجئين الفلسطينيين.

والدة الأسير الأخرس ناشدت المقاومة الفلسطينية بالى التحرك لإرغام الاحتلال الإسرائيلي على الإفراج عن ابنها قبل أن يستقبله أطفاله شهيداً محمولاً على الأكتاف.

وقال القيادي في حركة الجهاد الاسلامي خضر عدنان: ان الاحتلال الإسرائيلي يراوغ في ملف الأسير الأخرس، ونخشى عليه منهم، ويعمل السجانون الإسرائيليون على طرد زوجته من باب الغرفة التي يحتجزه فيها في مستشفى "كابلان الإسرائيلي"، لتمرير أدوية عليه.

وطالب الشيخ عدنان المؤسسات الدولية بالتحرك الفوري والجاد لإرغام الاحتلال الإسرائيلي على الإفراج عن الاسير الأخرس، وإنهاء ملف اعتقال الأسرى الفلسطينيين ومحاكمتهم إداريا كونه محرم دولياً، وهو اعتقال بدون تهمة، وسيف مسلط على رقاب الأسرى الفلسطينيين.

يذكر أن الأخرس قد اعتقل بتاريخ 27 تموز 2020، وجرى نقله بعد اعتقاله إلى معتقل "حوارة" وفيه شرع بإضرابه المفتوح عن الطعام، ونقل لاحقا إلى سجن "عوفر"، ثم جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، وثبتت المحكمة أمر الاعتقال لاحقا.