القائد الخامنئي: التطبيع مع "إسرائيل" عمل سيء والسبب يعود لتفرق العالم الاسلامي

أكد قائد الثورة الاسلامية في ايران السيد علي خامنئي أن التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي هو عملٌ سيءٌ ونتاجٌ للتفرق الحاصل في العالم الإسلامي.

وقال القائد خامنئي خلال كلمته بمناسبة المولد النبوي الشريف: "رغم مساوئ التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي إلا أن بعض الدول الذليلة هي من قامت بالتطبيع مع العدو الصهيوني".

واشار إلى ان الحكومة التي أوجدت المنظمات الإرهابية المتمثلة في "داعش" هي أول من اعترفت بالتطبيع مع العدو الصهيوني، لافتًا إلى أن شباب العراق حالوا دون نفوذ أميركا في بلادهم، لان انعدام الاستقرار هو من نتاج تواجد القوات الأميركية اينما كانوا.

وحول الاساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال القائد الخامنئي: "هناك أيادٍ خفيةٍ ومؤسسات تقف خلف الرسوم المسيئة للرسول الاكرم (ص)، مشيرًا إلى أن الاساءة للنبي هي مصداق الجاهلية الحديثة.

وفيما يتعلق بالعداء الأمريكي للجمهورية الاسلامية ايران جدد تأكيده على أن السبب يعود إلى عدم رضوخ الإيرانيين للسياسات الأمريكية في المنطقة لا سيما تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف: "سياسة طهران تجاه واشنطن لن تتغير بغض النظر عن الفائز في الانتخابات الأمريكية".

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تخوض اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 الانتخابات الرئاسية بين دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن وسط استطلاعات رأي ترجح فوز بايدن على ترامب.