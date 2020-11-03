معلمة غزيَّة ضمن قائمة 60 امرأة ملهمة حول العالم

اختارت مؤسسة المرأة العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية، المعلمة رنا زيادة من قطاع غزة، ضمن قائمة 60 امرأة ملهمة حول العالم.

ويُعد ذلك إنجازا مهما لقطاع غزة وفلسطين ووزارة التربية والتعليم في أن يُرفع علم فلسطين في المحافل الدولية، ويُضاف اختيار سيدة من غزة كملهمة ومؤثرة في العالم لسجلات نجاحات ونضالات المرأة الفلسطينية.

وتحمل المعلمة رنا درجة الماجستير في مناهج وطرق تدريس الرياضيات، وتعمل معلمة رياضيات في مدرسة الزهراء الثانوية الحكومية للبنات في مديرية تعليم شرق غزة.

وقد فازت في الجائزة إلى جانب المعلمة رنا عدة سيدات من دول عالمية حققن إبداعات في مجالات متنوعة.

واستطاعت المعلمة رنا الفوز في الجائزة في مجال التعليم بعد تنفيذ عدة مبادرات وتحقيق إنجازات منها: ابتكار تطبيق أسلوب تدريسي نوعي، وهو أسلوب الرحلات المعرفية web quist في تعليم الرياضيات لطالبات المرحلة الثانوية، وتصميم موقع إلكتروني تفاعلي مستفيدة من خدمة googlesites، ويحتوي الموقع على صفحات مدرجة فيها روابط تعليمية إثرائية متنوعة، حيث تقوم بالتفاعل مع الطلبة من خلال هذا الموقع في وضع المعلومات والشرح، إضافة إلى الأسئلة والاختبارات، كما تستثمر الصفوف الافتراضية والتعليم عن بُعد والتعليم الإلكتروني بشكل فاعل.

ومن إنجازاتها التي أهلتها للفوز امتلاكها لسجل حافل في التميز والإبداع التعليمي ما يلي: