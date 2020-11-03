محامي من اصول فلسطينية يفوز بانتخابات حزب الراديكال الدنماركي

حقق المحامي ربيع ازد أحمد وهو من أصول فلسطينية فوزًا في الانتخابات الداخلية لحزب الراديكال الدنماركي في مدينة ارهوس، حيث حصد أكثر من ثلثي الأصوات.

وبهذا الفوز يتصدر ربيع قائمة حزبه في الانتخابات البلدية التي من المقرر إجراؤها في وقت لاحق من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.

وعبر ربيع عن فرحته بهذا الفوز قائلا: "أنا سعيد بهذه الثقة من أعضاء الحزب، وأتطلع لتحقيق نتائج جيدة لحزبي ولجميع سكان المدينة في الانتخابات المقبلة".

ربيع عضو منتخب في بلدية ارهوس منذ عام 2007 ويشغل اليوم منصب عمدة الشؤون الثقافية وخدمات الجمهور في المدينة، وله العديد من النشاطات السياسية والاجتماعية في المدينة، وينشط في العمل الفلسطيني في الدنمارك.

من هو ربيع ازد أحمد

ولد ربيع في مخيم البص للاجئين الفلسطينيين في لبنان لعائلة فلسطينية مهجرة من مدينة عكا، ووصل الدنمارك عام 1989 مع عائلته وعمره 12 عاما.

حصل ربيع على شهادة الماجستير في القانون من جامعة ارهاوس، ونال العديد من الجوائز الدنماركية والدولية لنشاطه الإنساني والتطوعي.

وقدمت دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية التهاني والتبريكات للمحامي ربيع للجالية الفلسطينية والعربية بهذا الفوز.

وأشادت المنظمة بالدور المهم الذي يقوم به ربيع لخدمة أبناء الجالية الفلسطينية ووطنه فلسطين، مؤكدة على أهمية دعم الفلسطينيين في دول المهجر والشتات للوصول إلى مواقع اتخاذ القرار لما يخدم القضية الفلسطينية في ظل المخاطر المحدقة بها.