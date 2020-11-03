قوت الاحتلال تقتحم خربة "ابزيق" المهددة بالمصادرة

اقتحمت قوات كبيرة من قوات الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء 2/11/2020 ، خربة ابزيق" ، التي تقع شمال شرق مدينة طوباس وشرعت بمحاصرة منازل المواطنين وتفتيشها والاستيلاء على المركبات والجرارات الزراعية .

وقال رئيس مجلس قروي ابزيق عبد المجيد خضيرات، أن قوات الاحتلال اقتحمت الخربة بأعداد كبيرة وحاصرت منازل المواطنين ومنعتهم من الخروج.

وأوضح خضيرات أن جنود الاحتلال شرعوا بتفتيش المنازل، والاستيلاء على المركبات والجرارات الزراعية، إضافة إلى الخلايا الشمسية، وما زال الجنود يتواجدون في الخربة حتى الآن بأعداد كبيرة.

و"ابزيق" خربة، تقع شمال شرق مدينة طوباس، ويبلغ عدد سكانها نحو 180 شخصا، غالبيتهم من "البدو" الرُّحّل الباحثين عن المراعي والماء، ويبلغ عدد العائلات فيها 38 عائلة، منهم 16 عائلة تقيم في المنطقة بشكل دائم، وما تبقى عبارة عن عائلات بدوية متنقلة يتنقلون بحثاً عن الماء والمراعي.

وتتبع "ابزيق" لمحافظة طوباس، وصادرت قوات الاحتلال جزءاً من أراضيها وأقامت على جزء آخر مقاطع من جدار الفصل العنصري.

وتتعرض كبقية مناطق الأغوار إلى مداهمات مستمرة من قبل الاحتلال، وفي كل مرة يتم فيها عملية مداهمة توزع فيها سلطات الاحتلال إخطارات هدم جديدة لسكانها.

ومنذ حوالي عامين أنشأت فيها مدرسة للتخفيف على الطلبة عناء التنقل إلى مدارس بعيدة، خصوصاً في ظل إغلاق الاحتلال للخربة مرات كثيرة لأغراض إجراء مناورات عسكرية في المنطقة، حيث كان يتوجب على طلبة القرية السير على الأقدام أو ركوب الحيوانات، مسافة تزيد عن 18 كيلومترا، لتلقي دروسهم في مدرسة بلدة "عقابا" المجاورة.

وتعتبر ابزيق من القرى الفلسطينية المهددة في حال نفّذت سلطات الاحتلال تهديداتها بضم الأغوار والمستوطنات.